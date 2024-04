Mann von acht Polizeikugeln getroffen – Hamburger Richter ließ ihn zuvor frei

Am Samstag wird ein Mann in Nienburg bei einem Polizeieinsatz getötet. Zwei Tage zuvor soll er Bundespolizisten in Hamburg angegriffen haben. Doch ein Haftbefehl wurde nicht erlassen. Nach einem tödlich verlaufenen Polizeieinsatz bei einer Bedrohungslage im niedersächsischen Nienburg an der Weser haben die Ermittler weitere Details bekanntgegeben.

Der von Einsatzkräften erschossene 46-jährige Angreifer sei von acht Kugeln getroffen worden, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Verden am Dienstagabend bekannt. Der Mann hatte die Beamten demnach zuvor mit einem Messer attackiert. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft waren zwei Treffer in Herz und Leber „erheblich“. Der Schuss ins Herz habe laut Obduktionsergebnis umgehend zum Tod geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Rekonstruktion des Ablaufs und die Überprüfung der eingesetzten Schusswaffen dauerten weiter an, hieß es

