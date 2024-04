Mann terrorisiert Exfreundin in Berlin

In Berlin terrorisiert ein Mann monatelang seine Exfreundin . Er akzeptiert nicht, dass sie die Beziehung beendet hat. Immer wieder droht er, sie umzubringen. Dann schlägt er zu. In einer neuen Folge des Tagesspiegel-PodcastsAktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Die Mutter hatte begriffen, in welcher Gefahr die Tochter steckte. Sie ging auch extra nochmal zur Polizei und forderte, dass entschlossener gegen den Mann vorgegangen werde. Sie sagte zu den Beamten: „Wisst Ihr nicht, dass es so etwas wie Femizide gibt? Da müsst Ihr drauf achten.“ Was Lina Kallel und ihre Mutter damals nicht ahnten: Der Exfreund besaß noch einen Schlüssel zum Keller der Wohnung, dort richtete er sich heimlich ein Lager ein.

Eines Tages lauerte der Mann Kallel im Aufzug auf, stach mit mehreren Messern auf sie ein. Ist diese Tat für Sie ein klarer Fall von Frauenhass? In keiner Sekunde. Häufig begegne ich in den Prozessen Tätern, die sich zwar nicht schuldig bekennen, aber zumindest ausdrücken, dass es ihnen leidtut. Nicht einmal das gab es hier. Stattdessen war der Mann immer noch sehr wütend, dass meine Mandantin es gewagt hatte, ihn zu verlassen. Was ich im Gerichtssaal oft erlebe, ist Selbstmitleid der Angeklagten.

Wie erleben Sie Ihre Mandantinnen, wenn das Gericht ihnen am Ende doch glaubt und die Täter ins Gefängnis müssen?

Berlin Exfreundin Mordversuch Polizei Untätigkeit

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Messerstecherei in Berlin-Neukölln: Ein Mann in Lebensgefahr, ein anderer auf der FluchtIn Neukölln kommt es zwischen mehreren Männern zum Streit, es werden Messer gezogen. Am Ende sind drei von ihnen verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Lebenslange Haft für Mörder von Marion S.Ein Mann hält sich im gerichtssaal einen Ordner vor das gesicht, daneben ein Mann im Anzug.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Auto fährt auf Bürgersteig: Frauen und ein Mann verletztAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

History: Guy Ligier – ein Mann wie ein Erdbeben​​​Solche Typen kann nur Frankreich hervorbringen: Wir erinnern an den unverwechselbaren Guy Ligier – der frühere Rugby-Spieler, Rennfahrer, Kettenraucher und spätere Teamchef war ein Mann wie ein Erdbeben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Straubing Tigers im Halbfinale: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!Straubing Tigers brechen ihren Viertelfinalfluch und stehen nach 3:2 im siebten Spiel gegen Schwenningen erstmals seit 2012 wieder im DEL-Halbfinale.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Mann soll in Wohnung mit Messer überfallen worden seinEin Mann mit einem Messer soll in Schwaben einen anderen Mann in dessen Wohnung überfallen haben.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »