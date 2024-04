Mann sticht auf Vierjährige ein - Haftvorführung

Ein Mädchen wird in einem Supermarkt im Allgäu niedergestochen. Der mutmaßliche Täter ist für sie laut Polizei ein Unbekannter. Am Abend kam er vor den Haftrichter . Nach der Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu gehen die Ermittlungen weiter. Der mutmaßliche Täter kam am Abend in Handschellen vor den Haftrichter . Ob Haftbefehl erlassen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Bilder zeigten den 34-Jährigen vor dem Amtsgericht Ravensburg mit freiem Oberkörper und barfuß. Der Mann, der die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, steht unter Verdacht, die Vierjährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Laut Polizei war es ein unvermittelter Angriff

Mädchen Supermarkt Allgäu Messerattacke Haftbefehl Haftrichter Ermittlungen Verdächtiger

