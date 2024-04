Mann mit Vorstrafenregister vor Gericht

Ein Mann mit umfangreichem Vorstrafenregister steht in Osterholz-Scharmbeck vor Gericht. Die Anklage lautet auf Bedrohung und Beleidigung. Die Staatsanwältin fordert eine Bewährungsstrafe.Trotz der langen Liste von Eintragungen im Bundeszentralregister und einer ihm zur Last gelegten Todesdrohung kam der 43-jährige Mann aus Osterholz-Scharmbeck mit einer Bewährungsstrafe davon.Osterholz-Scharmbeck „Das ist schon heftig. Das ist einfach zu viel.

Was soll man mit Ihnen machen?“ Mit diesen Worten reagierte Strafrichter Markus Bode auf die immerhin 38 Eintragungen des Angeklagten im Bundeszentralregister (BZR). Trunkenheit im Straßenverkehr, Erschleichen von Leistungen, Betrug, Diebstahl und Beleidigung, das alles immer mehrfach, standen bei ihm schon auf der Liste. Diesmal stand der Mann aus Osterholz-Scharmbeck wegen des Vorwurfs der Bedrohung in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung vor Gericht. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davo

