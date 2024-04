Mann kämpft vor Gericht nach dem Tod seiner Frau an Krebs

Sie hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren – jetzt kämpft Sarahs Mann für Gerechtigkeit! Die North Carolina State University wird von einigen nur noch die Krebs-Uni genannt. Denn 152 Erkrankte waren dort Uni-Mitarbeiter oder Studenten. So auch Sarah Glad, mit nur 35 Jahren stirbt die Mutter an Brustkrebs . Ihr Mann Robbie Glad zieht nun mit vielen anderen Betroffenen und Angehörige n vor Gericht. Mehr dazu seht ihr im Video.

Ehemann Robbie trauert um verstorbene Sarah Lese-Tipp: Verseuchte Räume an Uni: Über 150 Menschen an Krebs erkrankt Ihr Tod hätte verhindert werden können, soviel steht für den Mann der verstorbenen Sarah fest. Zwei Jahre kämpft sie gegen eine aggressive Form des Brustkrebses. Dabei erlebt sie währenddessen den wohl schönsten Moment ihres Lebens: Sie wird Mama eines Sohnes. Doch am 19. Januar 2024 stirbt Sarah mit 35 Jahren. „Es ist hart, das bei seinem Liebsten mit anzusehen“, sagt der trauernde Robbie Daily Mai

Krebs North Carolina State University Brustkrebs Gerichtsverfahren Angehörige

