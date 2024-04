Mann in Bayern von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein Mann ist in Neumarkt von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach drei männlichen Jugendliche n. „Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschließen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe befunden haben“, sagte ein Sprecher des Polizei präsidiums noch am Donnerstagabend.

Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann, dessen Identität am frühen Freitagmorgen noch immer nicht abschließend geklärt war

