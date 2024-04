Mann im Hafen getötet: Vier minderjährige Tatverdächtige festgenommen

Ein Mann soll im Hafen mit einem Messer getötet worden sein. Zusätzlich schockierend: Vier Kinder und Jugendliche sind der Tat verdächtig. Nach dem gewaltsam Tod eines Mann es am Dortmund er Hafen am Donnerstagabend hat die Polizei vier minderjährig e Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handele sich bei den vier Festgenommenen um zwei strafunmündigeund um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag mit.

Das Opfer sei ein 31 Jahre alter Mann, der zuletzt keinen bekannten Wohnsitz hatte. In einer ersten Mitteilung am Donnerstagabend hatten die Ermittler zunächst von einem bislang nicht identifizierten Opfer und von vier festgenommenen Personen berichtet.gerufen. Vier Personen flüchteten, wurden aber wenige Minuten später vorläufig festgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei nun davon auszugehen, "dass die vier Festgenommenen zufällig am Hafen auf das Opfer trafen", hieß es am Freita

Mann Hafen Messer Getötet Minderjährig Tatverdächtige Festgenommen Polizei Dortmund

