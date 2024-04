Mann greift zwei Monate altes Baby brutal an

Was ist nur in ihn gefahren...Ein Mann hat in Zeil am Main sein erst zwei Monate altes Baby brutal angegriffen und es schwer verletzt. Der Säugling erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche. Zuvor soll er sich mit seiner Partnerin gestritten haben. Zwei Monate altes Baby nach brutaler Attacke außer Lebensgefahr Die Frau ist bei dem Streit in der Nacht auf Donnerstag leicht verletzt worden.

„Das betroffene Kind hat multiple Brüche und eine Gehirnerschütterung erlitten, ist jedoch außer Lebensgefahr“, teilte die Polizei mit.Lese-Tipp: Rohkost-Influencer ließ sein Baby verhungern – Horror-Vater gesteht vor GerichtAls die Beamten eintrafen, habe der 38-Jährige immer noch versucht, die Frau und den kleinen Jungen anzugreifen. Sie hätten den Mann überwältigt und einen Notarzt gerufen.

Mann Baby Angriff Bayern Knochenbrüche

