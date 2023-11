Mann greift im Familienstreit in Hamburg zum Messer und sticht auf Brüder ein

Die Verletzungen waren laut Polizei nur oberflächlich. Angaben der Feuerwehr zufolge wurde er aber in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.Krankenschwester wanderte aus - In Berlin arbeitete sich Sabine kaputt - dann hörte sie von ihrem Schweizer GehaltSabine Schröder (50) hatte genug von Berlin, genug vom „Gemotze“ und dem „Dreck“ und genug von einem schlecht bezahlten Job als Fachkrankenschwester. Sie ließ alles hinter sich und wanderte in die Schweiz aus.

Propalästinensische Aktivisten sorgen mit einer skurrilen Aktion für Aufsehen in Großbritannien. Weil McDonald's-Filialen in Israel kostenlose Mahlzeiten an israelische Soldaten verteilen, rächten sich die Aktivisten, indem sie kistenweise Mäuse und Ratten in britische Filialen werfen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Vereinzelt Krawalle zu Halloween in HamburgAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Eurocup: Hamburg Towers mit fünfter NiederlageZweimal standen die Veolia Towers Hamburg im Achtelfinale des Eurocups. Doch in dieser Saison läuft es beim Basketball-Bundesligisten auf internationaler Bühne nicht. Das Team verlor erneut.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg gibt Arbeitsmarktzahlen für Oktober bekanntAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Unterkühlter Mann aus Schleswiger Stadthafen gerettetAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NDR: Hamburg JournalNDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen sechs Ticket-Pakete für den Winterdom in Hamburg.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

MOPO: Familienstreit im Hamburger Norden eskaliert: 18-Jähriger niedergestochen!In einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn ist eine Auseinandersetzung blutig eskaliert: Ein junger Mann wurde mit einem Messer am Bauch verletzt und kam ins

Herkunft: mopo | Weiterlesen ⮕