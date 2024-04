Mann fällt auf U-Bahn-Gleise und bleibt unverletzt

Der U-Bahn -Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein. Der Mann, der zuvor auf die Gleise geraten war, blieb bei dem Vorfall unverletzt. München - Samstagnacht, 6. April, ist ein Mann von einem Bahnsteig in den Gleisbereich gefallen und unter eine U-Bahn geraten, blieb jedoch unverletzt. Das teilte die Feuerwehr München mit.„Gegen 2 Uhr befand sich der etwa 40-jährige Mann am U-Bahn hof Am Hart auf den Gleise n der U-Bahn strecke“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Fahrer der herannahenden U-Bahn erkannte die Gefahr und führte umgehend eine Notbremsung durch. Der Mann im Gleisbereich konnte sich rechtzeitig in den Sicherheitsbereich unter der Bahnsteigkante zurückziehen. Nachdem die U-Bahn zum Stillstand gekommen war, gelang es ihm, eigenständig aus dem Gleisbereich auf den Bahnsteig zu klettern. Ein Mann ist auf die Gleise gefallen. Der U-Bahn-Fahrer leitete eine Notbremsung ein (Symbolbild

München U-Bahn Gleise Notbremsung Unverletzt

