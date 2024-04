Mann entleert Darm am Bahnsteig und bedroht DB-Mitarbeiter mit Messer

Mit gleich zwei Vorfälle n hatte es die Bundespolizei in München am Donnerstag (4. April) zu tun. Besonders ein Mann, der seinen Darm am Bahnsteig entleerte, sorgte für Aufmerksamkeit.– Ein 41-jähriger Bulgare bedrohte einen DB-Mitarbeiter mit einem Messer , nachdem dieser ihn aufgefordert hatte, seine Darmentleerung am Bahnsteig zu beseitigen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich, als ein 27-jähriger Syrer mit einem DB-Security-Mitarbeiter aneinandergeriet.

Diese Vorfälle beschäftigten die Bundespolizei am Donnerstag (4. April) im Hauptbahnhof und an der Hackerbrücke.Gegen 8.20 Uhr sprach ein 60-jähriger DB-Reiniger den wohnsitzlosen Bulgaren an, der seinen Darm am Bahnsteig 5 des Münchner Hauptbahnhofs entleerte. Der Angesprochene zog daraufhin ein Küchenmesser aus seinem Koffer und gestikulierte damit in Richtung des Reinigers. Ein Angriff erfolgte jedoch nicht. Der Bulgare setzte seine Darmentleerung an einem Grünstreifen fort und entfernte sich anschließend vom Bahnstei

Bundespolizei München Vorfälle Darm Entleeren DB-Mitarbeiter Messer Syrer DB-Security-Mitarbeiter Hauptbahnhof Hackerbrücke

