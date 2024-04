Mann bei Polizeieinsatz am Bahnhof Bad Windsheim niedergeschossen

Am Freitagspätnachmittag (5. April) ist es am Bahnhof von Bad Windsheim westlich von Nürnberg zu einem großen Polizei einsatz gekommen, ein Mann wurde niedergeschossen. Zuvor war offenbar ein Autokauf eskaliert. Am 5. April ist in der Nähe von Neustadt an der Aisch ein Mann durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizei waffe schwer verletzt worden. Er habe die Beamten mit einer Pistole bedroht, daraufhin hätten die Beamten geschossen, sagte ein Polizei sprecher.

Ersten Informationen zufolge sollen sich gegen 17.15 Uhr zwei Männer zu einem Verkaufsgeschäft eines Fahrzeuges am Bahnhof Bad Windsheim getroffen haben. Dabei soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In der Folge kam es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden

Polizei Feuerwehr Bahnhof Bad Windsheim Mann Niedergeschossen Polizeieinsatz Autokauf

