Mann bei Messerangriff in Mailand schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann wurde in Mailand bei einem Messerangriff schwer verletzt. Zeugen berichteten von einer Auseinandersetzung zwischen Mailändern und Franzosen. Der Vorfall ereignete sich im Navigli-Viertel. Vor kurzem wurde bereits ein britischer Fußballfan in derselben Gegend niedergestochen. AC Mailand trifft in der Champions League auf Paris Saint-Germain.

RPONLİNE: Gelsenkirchen​: Mann greift bei Diebstahl von Israel-Fahne einDrei Unbekannte sind am Rathaus in Gelsenkirchen am Fahnenmast hochgeklettert, als ein 41-Jähriger sie ansprach. Einer der drei griff den Mann an und verletzte ihn leicht.

AZ_AUGSBURG: Mutter sperrt sich mit Kind aus Angst vor Mann auf der Zugtoilette einEine Begegnung der unheimlichen Art machte eine kleine Familie in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart.

RTL_COM: München: Mann quält Chihuahua-Welpe in Nagelstudio - Passantin greift einUm Hunde zu retten

CİTYREPORT: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Auto – ein Mann verletztBerlin - Nach einem Verkehrsunfall flüchtete gestern Abend ein Autofahrer in Alt-Treptow. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen

BILD: Gruppenvergewaltigungen: „Als mich ein Mann belästigte, hat niemand geholfen“Es passiert auf Heimweg, Party, Park und Schwimmbad. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen ein Rekordhoch erreicht. BILD hat mir Frauen über das Angst-Thema gesprochen.

