Mann auf Bahngleisen in der Oberpfalz von Güterzug überrollt

Auf Bahngleise n in der Oberpfalz liegt ein Mann und wird von einem Güterzug überrollt. Nach dem tödlichen Vorfall haben die Ermittler einen schwerwiegenden Verdacht. Nach dem Tod eines Mann es auf Bahngleise n in Neumarkt in der Oberpfalz ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Anfangsverdachts auf ein. In der Nacht zum Freitag seien drei Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Diese seien teils stark betrunken gewesen.

Am Nachmittag wurden die drei Verdächtigen im Alter von 21, 24 und 31 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ bei allen drei Personen einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten gebracht, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Abend mitteilte. Am späten Donnerstagnachmittag hatte ein Güterzug den auf Gleisen liegenden Mann überrollt. Der Lokführer habe die Person zwar bemerkt, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen könne

Bahngleise Oberpfalz Mann Güterzug Tod Ermittlungen Tatverdächtige

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mann von Zug überrollt - Ermittler prüfen TötungsdeliktAuf Bahngleisen in der Oberpfalz liegt ein Mann und wird von einem Güterzug überrollt. Nach dem tödlichen Vorfall haben die Ermittler einen schwerwiegenden Verdacht.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Oberpfalz: Mann von Zug überrollt – Ermittler prüfen mögliches TötungsdeliktAuf Bahngleisen in der Oberpfalz liegt ein Mann und wird von einem Güterzug überrollt. Nach dem tödlichen Vorfall haben die Ermittler einen schwerwiegende...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Von Zug überrollt: Ermittler prüfen mögliches TötungsdeliktAuf Bahngleisen in der Oberpfalz liegt ein Mann und wird von einem Güterzug überrollt. Nach dem tödlichen Vorfall haben die Ermittler einen schwerwiegenden Verdacht.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Mutmaßliches Tötungsdelikt in der Oberpfalz: Mann von Zug überrolltEin Güterzug überrollt in Bayern einen Mann. Was wie ein Unglück aussah, könnte ein Verbrechen sein. Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Mann in der Oberpfalz von Zug überrollt: Drei Verdächtige festgenommenidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Mann in Oberpfalz von Zug überrollt: Festnahmen in NeumarktIn Neumarkt in der Oberpfalz wurde ein Mann von einem Zug überrollt und getötet. Die Polizei fahndet nach drei jungen Männern.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »