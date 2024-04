Mann attackiert Mitbewohner mit Messer

Weil er am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr versucht haben soll, seinen 63-jährigen Mitbewohner zu attackieren, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 61-jährigen Mann . Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er mit einem Messer in der Hand auf sein Gegenüber losgegangen sein und dabei Drohungen ausgesprochen haben. Dem 63-jährigen Mann gelang es den Messer stichen auszuweichen und vor seinem Angreifer eine Türe zu schließen, wodurch ein weiterer Angriff verhindert werden konnte.

Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurz darauf in seinem Zimmer an und nahmen ihn vorläufig fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von über ein Promille. Der Mann musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Am Freitagnachmittag wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags erlie

