Mann am Bahnhof von Bad Windsheim durch Polizeischüsse verletzt

Am Freitagabend ist ein Mann am Bahnhof von Bad Windsheim durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt worden. Er soll Beamte mit einer Pistole bedroht haben. Das sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sei gegen 17.15 Uhr zum Bahnhof gerufen worden, weil es dort im Zusammenhang mit einem Autoverkauf zu einem Streit und offensichtlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Bei dem Verletzen handelt es sich laut Polizeisprecher um den potenziellen Käufer des Autos.

Der Mann wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Seine Identität sei bisher nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher. Der Verkäufer wurde am Abend noch von der Polizei vernommen. Warum es zwischen den beiden Männern zum Streit kam, war unklar. Offen blieb auch, ob der Kaufinteressent auch den Verkäufer mit der Pistole bedroht hatte. Der Bahnhofsplatz wurde weiträumig abgesperrt. Der Zugverkehr war aber laut Polizeisprecher nicht beeinträchtigt

Bahnhof Bad Windsheim Mann Polizeischüsse Verletzt Pistole Autoverkauf Streit

