Mangelnde Disziplin und Eigenmächtigkeit israelischer Kommandeure im Gazastreifen sind laut einem Bericht der israelischen Zeitung „Haaretz“ der Grund für den tödlichen Angriff auf ausländische Helfer. An dem Vorfall beteiligte Kommandeure und Streitkräfte hättenzwischen der Armee und der Hilfsorganisation World Central Kitchen seien dagegen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

Israels Generalstabschef Herzi Halevi bezeichnete den Angriff als „schweren Fehler“, der nicht hätte passieren dürfen. „Haaretz“ schrieb unter Berufung auf den Militärgeheimdienst, die Zuständigen in der Armee wüssten „genau, was der Grund für den Angriff war –Laut Armeevorschriften müsste jeder Einsatz gegen sensible Ziele von ranghohen Militärs abschließend genehmigt werden, manchmal sogar vom Generalstabschef selbst. Im Gaza-Krieg lege dagegen „“ und habe seine eigene Interpretation der Vorschrifte

Israelischer Angriff auf Konvoi: Neue Details bekanntNach dem tödlichen Angriff Israels auf einen Konvoi, bei dem Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet worden, sind nun neue Details bekannt. Laut der israelischen Zeitungsind mangelnde Disziplin sowie die Eigenmächtigkeit israelischer Kommandeure der Grund für den Angriff. Beteiligte Kommandeure und Streitkräfte hätten gegen Armeeanweisungen gehandelt, heißt es in dem. Koordinierungsprobleme zwischen der Armee und der Hilfsorganisation seien dagegen nicht der Grund für den tödlichen Angriff gewesen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte. nimmt die Kritik an Israel weiter zu. So machte US-Präsident Joe Biden schwere Vorhaltungen: „Israel hat nicht genug getan, um die Helfer zu schützen, die versuchen, die Zivilbevölkerung mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen.“ Dies sei einer der Hauptgründe, warum die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen so schwierig sei, beklagte Biden in einer schriftlichen Stellungnahme

'Jeder macht, was er will': Haaretz: Kommandeure Schuld am Tod der Helfer in GazaEin israelischer Luftschlag trifft in Gaza einen Konvoi der Hilfsorganisation World Central Kitchen und tötet mehrere Mitarbeiter. Regierungschef Netanjahu spricht von einem 'tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers.' Laut einem Bericht sollen sich jedoch Kommandeure falsch verhalten haben.

Angriff auf Botschaft in Syrien: Teheran wirft Israel Tötung iranischer Kommandeure vorBei Israel zugeschriebenen Luftangriffen auf ein Konsulargebäude der iranischen Botschaft in Damaskus sind am Montag nach Angaben der iranischen

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 20:28 Bericht: Ukrainische Armee tötet einen der 'Achmat'-Kommandeure +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Mangelnde Transparenz: Buschmann drängt auf Aufarbeitung der CoronapolitikMaskenpflicht, geschlossene Schulen, Ausgangssperren: Durch die Veröffentlichung von RKI-Protokollen hatte die Debatte um eine Corona-Aufarbeitung zuletzt wieder an Fahrt gewonnen. Nun meldet sich auch der Justizminister zu Wort.

