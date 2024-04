Mangel an Rettungsschwimmern und Schwimmmeistern vor der neuen Freibadsaison

Vor der neuen Freibadsaison suchen viele Städte noch händeringend Rettungsschwimmer und Schwimmmeister für die Badeaufsicht . Wenn in ein paar Wochen die Freibäder öffnen, müssen genügend qualifizierte Retter am Beckenrand stehen - sonst könnten wie schon in den vergangenen Jahren einige Bäder zeitweise geschlossen werden. Vor der neuen Freibadsaison suchen viele Städte noch händeringend Rettungsschwimmer und Schwimmmeister für die Badeaufsicht .

Wenn in ein paar Wochen die öffnen, müssen genügend qualifizierte Retter am Beckenrand stehen - sonst könnten wie schon in den vergangenen Jahren einige Bäder zeitweise geschlossen werden." gestartet. "Der Personalmangel in der Branche ist ganz eklatant. Es sind einfach nicht genug Arbeitskräfte auf dem Markt", sagt der stellvertretende Betriebsleiter Marc Rüdesheim. Die Düsseldorfer Bädergesellschaft wirbt niedrigschwellig mit sogenannten Jobwatch-Tagen um neue Arbeitskräft

Freibadsaison Rettungsschwimmer Schwimmmeister Badeaufsicht Personalmangel

