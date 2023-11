Manchester United spielt enttäuschende Saison

Manchester United spielt eine enttäuschende Saison. Die Hälfte der 18 Pflichtspiele wurden verloren, in der Champions League stehen die Red Devils vor dem Aus in der Gruppenphase. Ein wesentliches Problem liegt im Angriff: Die Stürmer um 75-Millionen-Euro-Mann Rasmus Hojlund treffen das Tor nicht. United-Legende Rio Ferdinand trauert einem Spieler nach, der die Bundesliga kurz und klein schießt.Didi Hamann hat nur noch Mitleid mit den Fans von Manchester United.

'Es ist traurig, was da passiert', sagte der TV-Experte nach derbei 'Sky Austria'. 'Die Mannschaft ist nichts wert und das Old Trafford fällt auseinander. Da regnet es rein.' Das altehrwürdige Stadion von United hat in der Tat schon bessere Tage gesehen. Doch mittlerweile ist aus dem 'Theatre of Dreams' ein 'Theatre of Nightmares' geworden - nicht nur aufgrund des baufälligen Zustands. Fünf von zehn Heimspielen hat Manchester in dieser Saison verloren und dabei deutlich mehr Tore kassiert (16) als selbst erzielt (10.

NETZPOLİTİK_ORG: CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

TRANSFERMARKT: Eintracht Frankfurt sucht nach Verstärkungen für den AngriffEintracht Frankfurt sucht nach Verstärkungen für den Angriff . Neben einem Stürmer wird auch ein schneller und dribbelstarker Offensivspieler gesucht. Es wird auch nach Spielern für die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld gesucht. Ein Transfer des 20-jährigen Spielers gestaltet sich jedoch schwierig.

TAZGEZWİTSCHER: Hamas-Angriff auf Kibbuz Holit: Der zerstörte Traum vom FriedenHamas- Angriff auf Kibbuz Holit: Der zerstörte Traum vom Frieden 👉 Als die Hamas am 7. Oktober den Kibbuz Holit angreift, verlieren 13 Bewohner ihr Leben. Die Überlebenden versuchen jetzt einen Umgang damit zu finden. 🔗 Hier lesen

