Manchester City gewinnt 4:1 gegen Aston Villa

Manchester City hat am 31. Spieltag der Premier League einen eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen Aston Villa errungen. Am Mittwochabend glänzte vor allem Dreierpacker Phil Foden, der den Titelverteidiger nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste durch Jhon Duran (20.) auf Kurs brachte. Meisterschaftskonkurrent FC Arsenal übernahm kurz zuvor die Tabellenführung.Martin Ödegaard brachte den Hauptstadtklub nach Vorlage von Kai Havertz in Führung (24.

), Pechvogel Daiki Haishioka traf ins eigene Netz (44.). Havertz wurde nach 66 Minuten ausgewechselt, eine Minute zuvor hatte der Nationalstürmer wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte gesehen. Damit darf sich Arsenal mindestens für einen Abend Tabellenführer nennen. Nach 30 absolvierten Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit 68 Punkten nur einen Zähler vor dem FC Liverpool (67) und ManCity (67).Für City, das ohne die Topstars Erling Haaland und Kevin De Bruyne antrat, trafen Rodri (11.) und Foden (45.+1./62./69.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Manchester City: Trio fällt gegen Aston Villa ausDie Verletzungssorgen in der Defensive sind bei Manchester City am Wochenende nicht kleiner geworden. Trainer Pep Guardiola gab am Dienstag nun ein Update - eine genaue Diagnose beim neuesten Verletzten Nathan Aké ist jedoch noch nicht bekannt.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Manchester City - Aston Villa : | 31. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Manchester City - Aston Villa

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Personalprobleme bei Aston Villa und Manchester CityEmery muss kurzfristig auf Stammkeeper Martinez verzichten, während City mit Verletzungen in der Defensive zu kämpfen hat. Das letzte Saisonviertel wird spannend für Aston Villa.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Fußballspiel zwischen Manchester City und Aston VillaManchester City und Aston Villa treten in einem Fußballspiel gegeneinander an. Beide Mannschaften haben gute Torchancen, aber bisher steht es noch 0:0.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Aston Villa : | 31. Spieltag | Premier League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Manchester City - Aston Villa

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

LIVE! Haaland auf der Bank: ManCity gegen Aston Villa unter DruckSchema zum Spiel Manchester City - Aston Villa

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »