Mammutprozess um Entführung und Mord an hochschwangerer Frau

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth beginnt am Dienstag ein Mammutprozess : 100 Zeugen sind geladen, 37 Verhandlungstage sind angesetzt. Es ist ein Indizienprozess, in dem die Staatsanwaltschaft nachweisen will, dass Dejan B. und Ugur T. die hochschwangere Alexandra R. entführt und getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Männer so andere Straftaten vertuschen und an viel Geld kommen wollten.Dejan B. ist der Ex von Alexandra R..

Jahrelang handeln sie mit Immobilien, kaufen Wohnungen und Häuser, renovieren sie und verkaufen sie weiter. Alexandra R. ist leitende Bankangestellte. Sie kennt sich mit Finanzierungen aus. Auch Ugur T. ist an den lukrativen Immobiliendeals beteiligt. Die Beziehung zwischen Alexandra R. und Dejan B. scheitert 2022, es kommt zu Streit, Gewalt und Drohungen. Alexandra R. flüchtet in ein Frauenhaus, erwirkt ein Kontaktverbot und dreht Dejan B. den Geldhahn zu. Die Geschäfte der beiden Männer geraten dadurch ins Strauchel

