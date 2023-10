Mallorca 2024: Easyjet plant Urlaubs-Angebot für nur 100 Euro

Die britische Fluggesellschaft Easyjet plant einen strategischen Schritt auf dem deutschen Markt und möchte künftig auch Pauschalreisen anbieten. Dieses Vorhaben umfasst die Möglichkeit, Flugbuchungen mit Hotelübernachtungen zu kombinieren. Die Reisen sollen bereits für den kommenden Sommer 2024 buchbar sein.

In 70 Prozent der Fälle wären dieselben Hotels bei der Airline-Tochter billiger zu haben als bei der Konkurrenz, verspricht Easyjet In ihrem Heimatland Großbritannien und neuerdings auch in der Schweiz bietet die britische Billigfluggesellschaft schonseit zwei Jahren Hotelpakete an und verzeichnet eigenen Angaben zufolge großen Erfolg.

Apple plant angeblich neue AirPods Modelle für 2024Laut dem bekannten Bloomberg-Journalist Mark Gurman wird Apple im Jahr 2024 drei neue Modelle der AirPods auf den Markt bringen. Es wird erwartet, dass die teuersten Kopfhörer mit USB-C ausgestattet werden, während die AirPods 4 ein neues Design, eine verbesserte Akkuhülle und eine USB-C-Lademöglichkeit bieten sollen. Der direkte Nachfolger der AirPods 3 wird voraussichtlich Geräuschunterdrückung (ANC) und einen Lautsprecher im Case haben. Eine Überarbeitung der AirPods Pro 2 ist für 2025 geplant, die möglicherweise psychische Probleme erkennen können. Weiterlesen ⮕

WWE-Großereignis 'Bash in Berlin' findet 2024 stattDas erste WWE-Großereignis in Deutschland wird am 31. August 2024 in Berlin stattfinden. Imperium äußert sich in einem Interview zu 'Bash in Berlin'. Weiterlesen ⮕

RTX 3090 wird beim neuen Cinebench 2024 nicht genutztDie RTX 3090 wird beim neuen Cinebench 2024 nicht effektiv genutzt und liefert trotzdem schlechte Ergebnisse. Weiterlesen ⮕

Unterhaltsamer Spielplan 2024 in der Volksbühne MichendorfDie Volksbühne Michendorf hat einen unterhaltsamen Spielplan für das Jahr 2024 zusammengestellt. Es ist wieder für jeden etwas dabei, von musikalischen Schauspielen bis hin zu Krimigrotesken. Premiere ist am 3. November 2024. Weitere Informationen und Kartenreservierung unter www.volksbühnemichendorf.de. Weiterlesen ⮕

Mindestgewicht für Rennfahrer in der Superbike-WM 2024In der Superbike-WM 2024 ist erstmals ein Mindestgewicht für Rennfahrer in voller Montur vorgeschrieben. Das Mindestgewicht beträgt 80 kg. Fahrer, die darunter liegen, müssen zusätzliches Gewicht an ihr Motorrad packen. Weiterlesen ⮕

Pietro Fittipaldi möchte seine Rolle als Haas-Reservefahrer in der Formel 1 2024 fortsetzenPietro Fittipaldi möchte seine Rolle als Haas-Reservefahrer in der Formel 1 2024 fortsetzen, obgleich seine Verfügbarkeit durch seinen Einsatz in der IndyCar-Saison eingeschränkt ist. Das Haas-Team prüft derzeit die Möglichkeiten für das kommende Jahr und hofft, die Verbindung zu Fittipaldi aufrechtzuerhalten. Weiterlesen ⮕