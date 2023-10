'Make Hummus, not war': Gutes Essen kann Brücken bauen

Oz Ben David aus Israel und Jalil Dabit aus Palästina sind seit Jahren befreundet. Trotz des gegenwärtigen Krieges - oder gerade deshalb fester denn je - stehen Oz und Jalil für ihre Botschaft für Toleranz und friedliches Miteinander:"Make Hummus, not war".

Der Israeli Oz und der Palästinenser Jalil (v.l.) sind Freunde. Am liebsten lachen und kochen sie gemeinsam - die Freude darüber sieht man ihnen an.eine Verbindung zwischen Europa und dem Nahen Osten, Tradition und Moderne, Stadt und Land. Oz Ben David aus Israel und Jalil Dabit aus Palästina sind seit Jahren befreundet und betreiben dieses Restaurant, benannt nach dem biblischen Land, das Abraham, dem Stammvater der Christen, Juden und Muslime verheißen wurde.

Den dabei entstehenden Schaum und die sich an der Oberfläche absetzenden Kichererbsenschalen mit einem großen Servierlöffel oder Schaumlöffel abschöpfen. In ein Sieb abgießen und das Kochwasser auffangen. Die gekochten Kichererbsen unter fließendem Wasser abspülen, um Natronreste zu entfernen.Die Kichererbsen in eine Küchenmaschine geben und das eiskalte Wasser zufügen. So lange pürieren, bis eine glatte, cremige Textur entstanden ist. headtopics.com

Einen großen Topf mit Salzwasser auf den Herd stellen und erhitzen. Die 2 großen Zwiebeln zum Befüllen zunächst schälen, dann der Länge nach einschneiden und 20 Minuten im Wasser köcheln, bis sie weich sind und sich die einzelnen Schichten gut voneinander lösen lassen. Auskühlen lassen.

Für die Tomatensoße den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Das Olivenöl erhitzen und das Tomatenmark kurz darin anrösten. Die restlichen Zutaten, bis auf das Wasser, zugeben und aufkochen lassen. Dann das Wasser eingießen und circa 20 Minuten köcheln lassen, bis eine sämige Tomatensoße entsteht. Bei Bedarf noch etwas Wasser zufügen. headtopics.com

Zarco will in Le Mans ein gutes Ergebnis erzielenDer französische Fahrer Johann Zarco ist motiviert, ein gutes Ergebnis beim Rennwochenende in Le Mans zu erzielen. Er ist beeindruckt vom Potenzial der Ducati und den Erfolgen von Jack Miller und Pecco Bagnaia. Zarco ist glücklich mit seinem Motorrad und möchte das Podium erreichen. Weiterlesen ⮕

Twitch bannte einen Streamer für einen Witz – Freund spricht mit Mitarbeitern, um ein gutes Wort für ihn einzulegenBei einer Anspielung auf God of War hatte Twitch wenig Spaß verstanden und den Streamer Skumnut gebannt. Jetzt darf er zurück. Weiterlesen ⮕

Gesunde Gerichte für das WohlbefindenMit diesen gesunden Gerichten tun sie sich selbst etwas Gutes. Erfahren Sie mehr über die koreanische Küche und das Kochbuch 'Kimchi'. Weiterlesen ⮕

Dovizioso: Beliebtheit trotz NiederlageAndrea Dovizioso, der MotoGP-Vizeweltmeister, erklärt seine enorme Beliebtheit trotz Niederlage und betont sein gutes Verhältnis zu allen Menschen, auch zu seinen Gegnern. Weiterlesen ⮕

Haifa: Juden und Muslime leben trotz Hamas-Angriffen zusammenHaifa im Norden Israels, 280 000 Einwohner, 30 000 davon Araber, gilt als Ort, an dem Juden und Muslime gut zusammenleben. Aber hat sich das Leben hier geändert, seit Hamas-Barbaren im Süden Israels einfielen und im Namen des Islams mordeten und folterten? BILD war vor Ort - und traf Verwandte der berüchtigten Berliner Abou-Chakers. Doch die ticken ganz anders als ihre Clan-Verwandtschaft in Berlin ... Im Hummus-Restaurant Abou-Chaker steht Ossama Abou-Chaker (50) in der Küche. An seiner Stirn hat er eine dunkle Stelle vom Teppich, auf den er seinen Kopf als betender Muslim drückt. Er sagt, er sei verwandt mit Arafat Abou-Chaker und dessen Brüdern Rommel und Co. aus Berlin. Die wurden von ihrem Vater nach Judenfeinden benannt. Ossamas Teil der Familie blieb nach Staatsgründung in Israel. Sein jüdischer Stammkunde, Elektro-Ingenieur Boaz Peyser (48), küsst ihm den Kopf. „Mein Körper besteht zur Hälfte aus Hummus und der von Ossama ist der Beste, ich liebe ihn“, sagt Boaz. Dann wird er ernster, sagt: „Ich lebe und arbeite mit Arabern. Die Zeit jetzt ist schwer für uns alle.“Das Viertel Talpiot gilt als das Zentrum des arabisch-jüdischen Zusammenlebens in Haifa. Auf dem Markt reicht Gemüsehändler Chaled (55) seinem jüdischen Kunden Avi (68) eine Tüte hinüber. Was seine jüdischen Nachbarn schmerze, schmerze auch ihn, sagt er: „Es geht nur zusammen.“ Avi antwortet: „Amen.“„Die Araber hier schämen sich dafür, was die Hamas tat Weiterlesen ⮕

FC Bayern München: Wird jetzt das Spiel abgesagt?Land unter im Saarbrücker Ludwigspark: Was wird aus den Tickets, nachdem die „Wasserspiele“ des FCS gegen Dynamo Dresden abgebrochen wurden? Und: Kann das Spiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch stattfinden? Die Wettervorhersage verheißt nichts Gutes. Weiterlesen ⮕