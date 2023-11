Major League Baseball: Texas Rangers gewinnen erstmals World Series gegen Arizona Diamondbacks - 'Dafür arbeitet man'

Die Rangers feierten damit den ersten Triumph ihrer 63-jährigen Franchise-Geschichte. Die Franchise hatte 1961 als Washington Senators begonnen, bevor sie 1972 nach Texas zog. Bei ihren beiden vorherigen Final-Teilnahmen 2010 und 2011 gingen die Rangers noch leer aus.

"Es ist einfach emotional", sagte Marcus Semien, dem im entscheidenden fünften Spiel ein Homerun gelang: "Alles, wofür ich jemals gearbeitet habe, ist für diesen Moment." Texas profitierte vor allem von seiner enormen Auswärtsstärke: Sämtliche elf Play-off-Gastspielen haben die Rangers gewonnen.Als wertvollster Spieler wurde Corey Seager ausgezeichnet. Dem Rangers-Shortstop gelangen in der World Series drei Homeruns.

