Mainz-Trainer Bo Henriksen: „Karten noch ein wenig verdeckt halten“

Den Punktgewinn beim 0:0 in Leipzig hatten die Mainzer vor allem einem überragenden Torwart Robin Zentner (29, BILD-Note 1) zu verdanken – und einer ganz starken Leistung der gesamten Defensiv-Abteilung!Nächster Rückschlag für diesen Eintracht-Star!+++ BILD ist jetzt auch auf WhatsApp – hier können Sie den neuen Kanal ausprobieren +++ „Sorry“, lacht Mainz-Trainer Bo Henriksen (49), als BILD ihn darauf anspricht: „Ich verrate Ihnen hier nicht schon vorher, wie wir spielen werden, da wollen wir unsere Karten schon noch ein wenig verdeckt halten.“ Der Däne unterstreicht allerdings, wie wichtig ihm Kohr als Leader auf dem Platz ist: „Er hat gegen Augsburg und Bochum begonnen, da haben wir auch eine weiße Weste behalten. Dome hat die Erfahrung von vielen Jahren, weiß genau, worauf es in so einem Spiel ankommt.“Eher unwahrscheinlich, dass Guilavogui nach dessen starken Leistungen in den letzten Wochen (Henriksen: „Ein fantastischer Spieler“) für ihn Platz machen muss