Tom Krauß hat dem sportlich tief in der Krise steckenden FSV Mainz 05 beim VfL Bochum einen Punkt gerettet. Der 22-Jährige traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (0:1)-Endstand. Bei beiden Teams geht in derVor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Keven Schlotterbeck (82.) für den VfL, ein Eigentor von Schlotterbeck (59.) sowie der Treffer von Krauß sicherten dem FSV aber immerhin einen Punkt.

Der in den vergangenen Wochen mit vielen unglücklichen Niederlagen angewachsene Druck war hüben wie drüben zu spüren. Die von beiden Trainern auf jeweils zwei Postionen veränderten Startformationen starteten mit viel Leidenschaft in die Partie. Vor allem der VfL drückte mächtig aufs Tempo und war bereits bei einem von FSV-Torwart Robin Zentner parierten Schuss des Abwehrspielers Bernardo der Führung nahe (2.).

Auch die frühen Einwechslungen von Jae Sung Lee und Tom Krauß (beide 34.) bewirkten bei den bis dahin schwachen Mainzern kaum Besserung. Zwar ließ der Druck auf das FSV-Tor spürbar nach, doch die eigenen Offensivaktionen blieben harmlos. So war der Bochumer Schlussmann Manuel Riemann bis zur Pause weitgehend beschäftigungslos. headtopics.com

Kurz vor Schluss machte der 26-Jährige sein Eigentor aber wieder gut und traf zur umjubelten Führung. Dann kam Krauß. (dpa)

VfL Bochum und FSV Mainz 05 trennen sich mit 2:2 UnentschiedenDer VfL Bochum und der FSV Mainz 05 trennen sich am Freitagabend am 9. Spieltag in Vonovia Ruhrstadion mit 2:2 Unentschieden. Bochum war im ersten Durchgang über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft und ging folglich verdient mit einer Führung in die Pause. Etwas überraschend sorgte Mainz für den Ausgleich, auf den Bochum jedoch eine Antwort parat hatte. Mit dem Schlusspfiff gelang Mainz dann doch noch der schmeichelhafte Lucky Punch. In Summe war der VfL reifere und gefährlichere Mannschaft, wurde im zweiten Durchgang aber zu passiv. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller stecken. Weiterlesen ⮕

