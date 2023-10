Mainz erkämpft sich ein 2:2-Unentschieden gegen Bochum

Mainz erreicht ein 2:2-Unentschieden im Kellerduell gegen den VfL Bochum. Mit drei Punkten und null Siegen bleibt Mainz Tabellenletzter der Bundesliga. Neuzugang Marco Richter (25) wurde offenbar aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Die Mainzer Bosse werfen ihm mangelnden Einsatz vor. Trotzdem spürt Richter Rückhalt aus der Mannschaft. Mainz hat Ajorque, Onisiwo und Gruda auf dem Platz, aber keine Offensivpower. Zentner rettet mit einer Weltklasse-Parade gegen Bernardo. Dann steht es 0:1 durch einen Elfmeter von Stöger. Mainz-Trainer Svensson nimmt schon nach 33 Minuten Kohr und Bell aus dem Spiel und stellt auf Viererkette um. Der Ausgleich fällt durch einen Zufallstreffer von Caci, bei dem der Ball von Barkoks Fuß an Schlotterbecks Bein und ins Tor springt Weiterlesen:

1. Bundesliga: Bochum unentschieden gegen MainzBochum - Zum Auftakt des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum gegen Mainz 05 mit 2:2 unentschieden gespielt. Während Bochum in der 21. Minute durch Treffer von Kevin Stöger in Führung Weiterlesen ⮕

