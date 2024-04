Mainz 05 und 1. FC Köln hoffen auf direkte Rettung

Wochenlang schienen Mainz 05 und der 1. FC Köln nur noch um den Relegationsplatz zu streiten. Nach einem denkwürdigen Spieltag dürfen beide wieder auf die direkte Rettung hoffen. Mit zwei Toren in der Nachspielzeit gewann der Effzeh gegen den VfL Bochum mit 2:1 (0:0) und nährte ebenso wie der Leidtragender des Spieltags ist neben den nun weit abgeschlagenen Lilien der VfL aus Bochum, dessen einst komfortabler Vorsprung auf Mainz nur noch drei Zähler beträgt. Köln folgt als 17.

einen weiteren Zähler dahinter. Dieses Zusammenrücken hatte sich am Samstag-Nachmittag zunächst nicht abgezeichnet. Bochum hatte in Köln durch ein Tor von Felix Passlack (53.) lange geführt und den Geißböcken vermeintlich einen vorentscheidenden Tiefschlag verpasst - bis zur Nachspielzeit. Tabellenplatz 17, Baumgart-Aus, Transfersperre: Für den 1. FC Köln könnte die Lage kaum schlimmer sein. Wie konnte es so weit kommen? Wie geht es weiter? Der neue Bolzplat

