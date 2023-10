Mainz 05 rettet Punkt beim VfL Bochum

Kellerduell zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags: Der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 wollten beide den ersten Saisonsieg einfahren.Viel Kampf, wenig Fußball, und jede Menge Drama: Beim Duell der Sieglosen blieb das Happy End aus - die Schlussphase hatte es aber in sich. Nach ihrem 2:2 (1:0) stecken derKevin Stöger brachte in einer hart umkämpften, aber erschreckend niveauarmen Partie im mit 26.

Doch Tom Krauß (90.+6) schoss mit der letzten Aktion noch das 2:2. Mainz bleibt mit nur drei Punkten Tabellenletzter, Bochum liegt nur zwei Zähler davor.Nach nur sechs Toren in den ersten acht Saisonspielen stellte VfL-Trainer Thomas Letsch seine Offensive um: Mittelfeldspieler Philipp Förster kam ebenso zu seinem ersten Startelfeinsatz wie Stürmer Moritz Broschinski.

Fehler und Fouls bestimmten das Geschehen, kein Team schaffte es, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Immer wieder lag in dem verbissenen Kampfspiel ein angeschlagener Spieler auf dem Rasen. Mainz fand kein Mittel gegen das aggressive Attackieren der Bochumer. Der Ausgleich war daher ein Zufallsprodukt: Nach einem Schuss von Anthony Caci sprang der Ball vom Mainzer Aymane Barkok gegen Schlotterbeck und dann ins Tor. headtopics.com

Bei der Rückkehr von Interim-Bundestrainer Horst Hrubesch haben die deutschen Fußballfrauen gegen Wales in der Nations League einen Sieg gefeiert. Sie gewannen klar mit 5:1.Montags ab 0:00 Uhr präsentiert das sportstudio hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Außerdem gibt's dazu noch Zusammenfassungen und Highlights ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.Am Ende hat die Effizienz des Meisters den Unterschied ausgemacht.

