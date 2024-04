Mainz 05 feiert wichtigen Sieg gegen Darmstadt

Dem FSV Mainz 05 gelingt im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag. Für Darmstadt neigt sich das Bundesliga -Abenteuer dem Ende entgegen. Der FSV Mainz 05 hat im Kellerduell der Fußball - Bundesliga gegen Aufsteiger Darmstadt 98 einen eminent wichtigen 4:0 (1:0)- Sieg gefeiert und die Hessen in Richtung 2. Liga geschossen. Andreas Hanche-Olsen in der 32. Minute, Brajan Gruda (60.) und Jae-sung Lee (80./84.) erzielten vor 33.000 Zuschauern die Tore für die Rheinhessen, die als Tabellen-16.

nun 23 Zähler auf dem Konto haben.Der seit nunmehr 21 Spielen sieglose Tabellenletzte aus Darmstadt weist sechs Spieltage vor dem Saisonende bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auf und wird die direkte Rückkehr in die Zweitklassigkeit kaum noch abwenden können. Der vorerst letzte Erfolg gelang den Hessen vor einem halben Jahr mit einem 2:1 beim FC Augsbur

Mainz 05 Darmstadt Bundesliga Fußball Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Der Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz wurde der Potsdamer Schriftstellerin Julia Schoch verliehenMainz (ots) - Der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz wurde am Freitag, 22. März 2024, um 17.00 Uhr an die Schriftstellerin Julia Schoch vergeben. Dr. Nadine

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Mainz gegen Darmstadt für Henriksen 'wie ein Finale'Mainz 05 liegt zwar immer noch sechs Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz, gibt sich aber kämpferisch und optimistisch. Gegen Darmstadt geht es um viel.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Darmstadt verliert gegen Mainz und rückt dem Abstieg näherDarmstadt verliert gegen Mainz mit 0:4 und bleibt Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Mainz hingegen darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

1. Bundesliga: Bayern demontieren Mainz - Leipzig besiegt DarmstadtLeipzig - Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga konnten die Bayern und RB Leipzig ihre Favoritenrolle in den Topbegegnungen des Nachmittags bestätigen.Die Bayern demontierten den 1. FSV Mainz 05 vor heimischer

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Schmuckloser, aber wichtiger Sieg für RB Leipzig gegen Darmstadt 98RB Leipzig gewinnt mit 2:0 gegen Darmstadt 98 und sammelt Punkte für das Rennen um Bundesliga-Rang vier. Thomas Isherwood und Christoph Baumgartner erzielen die Tore für Leipzig.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »