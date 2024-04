Main-Donau-Kanal für drei Wochen gesperrt

Der Main-Donau-Kanal wird aufgrund von Bau- und Wartungsarbeiten für rund drei Wochen für die Schifffahrt gesperrt. Die Schleusen des Kanals und teilweise auch die der Donau sind in diesem Zeitraum nicht passierbar. Der Main-Donau-Kanal ist ab Montag wegen umfangreichen Arbeiten für rund drei Wochen für die Schifffahrt gesperrt.

Die Bau- und Wartungsarbeiten seien seit zwei Jahren mit den Schifffahrtstreibenden abgestimmt, teilte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Donau in Nürnberg am Freitag mit. Während der Arbeiten vom 8. bis zum 28. April sind demnach die Schleusen des Kanals und teilweise auch die der Donau für die Schifffahrt gesperrt. Die Beeinträchtigung der Schifffahrt soll den Angaben zufolge auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werde

