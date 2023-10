Mahammd Abu Alkher - vom Geflüchteten zum Helfer

Mahammd Abu Alkher hilft seit sechs Jahren bei bei der Barsbütteler Tafel mit."Die Tafel ist mein zweites Zuhause geworden", sagt er. 2015 kam er als Geflüchteter aus Syrien nach Deutschland.Kisten schleppen, Tische aufbauen, Waren sortieren: Ein bis zwei Mal pro Woche bereitet der 26-Jährige die Lebensmittelausgabe mit vor. Er habe bei der Tafel viele Freunde gefunden, sagt er.Zur Tafel gebracht hat ihn die Vorsitzende Beate Hoffmann.

Seine Heimatstadt Homs wurde zur Rebellenhochburg und war immer wieder heftigen Bombardements ausgesetzt.Als sein Vater, hier rechts im Bild, Brot kaufen wollte, schlug eine Rakete in seiner Straße ein. Der Vater wurde von Metallsplittern getroffen und starb später im Krankenhaus.Die Straße, in der Mahammd Abu Alkher wohnte, kurz nach dem Raketeneinschlag. Über die Zeit nach Beginn des Bürgerkriegs sagt er:"Ich hatte danach keine Kindheit mehr.

