Maguire erhält Gelbe Karte nach Spielende

Nach dem Schlusspfiff verwarnt. In der 13. Minute der Nachspielzeit wurde das Spiel abgepfiffen. Kurz darauf sah der Engländer Gelb.Die Blues hatten die Partie tief in der Nachspielzeit noch gedreht. Nach dem Schlusspfiff zog es Maguire dann zum Schiedsrichter an die Mittellinie. Dort protestierte er und erhielt eine Gelbe Karte . Worüber genau sich der 31-Jährige beschwerte, bleibt unklar. Nach früher Führung für Chelsea gingen die beiden Teams mit einem 2:2 in die Kabine.

In der zweiten Hälfte drehte United das Spiel und führte nach 99 gespielten Minuten noch 3:2 gegen die Blues.Ein Doppelschlag von Cole Palmer stellte dann die Partie komplett auf den Kopf. In der 10. Minute der Nachspielzeit erzielte der englische Nationalspieler durch einen Elfmeter den Ausgleich. Nur eine Minute später brachte er den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke erneut ins Tor - es war sogar schon sein dritter Treffer an diesem Aben

Maguire Gelbe Karte Spielende Protest Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Profi-Chef verrät: Für diesen Satz sah Clemens Fritz gegen Union GelbWerder Bremens Profi-Boss Clemens Fritz erklärt seine Gelbe Karte gegen Union Berlin.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Plötzlich sitzen im Ulmer Rathaus überall kleine gelbe EntenSie sind quietschgelb oder lila und bevölkern zahlreich das Ulmer Rathaus: kleine Plastikenten. Belegschaft und Besucher rätseln, wer dahintersteckt

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Großer Irrtum über die gelbe Ampel – fast jeder Autofahrer macht einen FehlerEinmal kurz unaufmerksam gewesen, schon hat man gegen eine Verkehrsregel verstoßen. Aber gegen welche Verkehrsegeln verstoßen die Deutschen am häufigsten?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Gelbe Ampelphase: Sind Sie sich sicher, dass Sie jetzt richtig handeln?Ampelregeln sind einfach: Bei Grün fahren, bei Rot stehen. Was aber tun, wenn die Ampel auf Gelb springt? Wissen Sie, wie sie sich nun korrekt verhalten?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Großer Irrtum über die gelbe Ampel – fast jeder Autofahrer macht einen FehlerEinmal kurz unaufmerksam gewesen, schon hat man gegen eine Verkehrsregel verstoßen. Aber gegen welche Verkehrsegeln verstoßen die Deutschen am häufigsten?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Großer Irrtum über die gelbe Ampel – fast jeder Autofahrer macht einen FehlerEinmal kurz unaufmerksam gewesen, schon hat man gegen eine Verkehrsregel verstoßen. Aber gegen welche Verkehrsegeln verstoßen die Deutschen am häufigsten?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »