​Magny-Cours, FP3: Keine Honda in den Top-10

Nach 20 Minuten hatte sich die Reihenfolge der Top-10 nicht geändert, nur die Ducati-Piloten Davies (9.) und Fores (10.) hatten etwas schnellere Rundenzeiten gefahren. Mit einer Steigerung um 0,5 sec verkürzte Leon Camier (11./Red Bull Honda) seinen Rückstand auf die Top-10 auf nur noch 0,148 sec.

Bis fünf Minuten vor dem Ende tüftelten die Superbike-Asse an ihrer Rennabstimmung, erst in den letzten Minuten gingen sie auf Zeitenjagd. Den Anfang macht Marco Melandri (Ducati), der sich vom beschaulichen achten Platz auf vier nach vorne fuhr.Zwei Minuten vor dem Ende machte Rea ernst und fuhr drei Sektorbestzeiten, verpasste eine Zeitenverbesserung aber knapp.

Die größte Steigerung gelang Yamaha-Pilot Alex Lowes als Dritter, gefolgt von Lorenzo Savadori (Aprilia) und Michael van der Mark (Yamaha). Erstaunlich Ducati-Junior Michael Rinaldi, der sich sukzessive verbesserte und den Freitag als bester Ducati-Pilot auf Position 6 beendete. Werkspilot Chaz Davies folgt zeitgleich auf Platz 7, nur einen Wimpernschlag von 4/1000 sec langsamer war Marco Melandri auf der achten Position.

Xavi Fores (Ducati) und Loris Baz (Althea BMW) komplettieren die Top-10, die am Samstag an der Superpole 2 teilnehmen. In der Superpole 1 müssen bekannte Namen antreten, unter anderem Eugene Laverty (11./Aprilia) und Leon Camier (12./Honda).

Für Jakub Smrz war das Training nach einem Sturz vorzeitig beendet. Der Tscheche lag mit der Guandalini Yamaha als 20. hoffnungslos mit 3,9 sec zurück.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: PTR Honda angezählt: Nicht einmal Top-10Das erfolgsverwöhnte PTR Honda Team hatte Ten Kate in den letzten Jahren den Rang abgelaufen, auf Phillip Island wendete sich das Blatt.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Meeting in Argentinien: Superbike-WM zum ersten Mal in SüdamerikaDas Meeting in Argentinien wackelt wegen Verzögerungen in der Bauphase bei einem ohnehin ambitionierten Zeitplans bedenklich, doch mit einem Kraftakt schafften es die Veranstalter, die erforderliche Infrastruktur soweit fertigzustellen, damit die Superbike-WM zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Meeting in Südamerika durchführt. Während die Supersport-WM 300 und Superstock-1000-EM ihre Saison bereits in Magny-Cours beendet haben, sind auf dem Circuito San Juan Villicum die Superbike- und Supersport-WM am Start. Ergänzt wird das Programm durch die 'GP3 de las Américas' – das ist die südamerikanischen 300er-Serie. Wurde in Portimão und Magny-Cours der zweite Superbike-Lauf von 13 auf 16 Uhr verschoben, wandert in Argentinien auch das erste Superbike-Rennen auf diese Uhrzeit. Dies führt bei einer fünfstündigen Zeitverschiebung zu Europa dazu, dass die Rennen zur Hauptsendezeit am Abend über die Bühne gehen werden.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: GP2 Technikchef Perrin über den neuen GP2/11Anfang der Woche testete die GP2 Series in Magny Cours den neuen Boliden GP2/11. Perrin berichtet im Interview über die Entwicklung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Zak Brown: McLaren-Ehe mit Honda nicht zerrüttet​Der kalifornische McLaren-Direktor Zak Brown (45) will nichts davon hören, dass die Ehe zwischen dem Traditionsrennstall und dem japanischen Motorpartner zerrüttet sei: «Wir arbeiten gemeinsam an Lösungen.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Katar bisher nicht das Wochenende für Red Bull HondaDas Saisonfinale der Superbike-WM 2018 auf dem Losail Circuit in Katar hätte für Red Bull Honda kaum schlechter laufen können. Der im ersten Lauf gestürzte Leon Camier sieht aber auch Lichtblicke.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Zweitägiger Jerez-Test mit Ducati, Honda und ApriliaNeben zahlreichen Superbike-WM-Piloten testen in Jerez am Dienstag und Mittwoch dieser Woche auch die MotoGP-Testfahrer von Ducati, Honda und Aprilia im Hinblick auf 2024.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕