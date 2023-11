Madonna begeistert Fans bei Deutschland-Konzert

Madonna-Fans mussten nach einer verschobenen Tour etwas geduldig sein – nun hat das Warten aber ein Ende: Die „Queen of Pop“ ist mit einer opulenten Bühnenshow nach Deutschland gekommen. Das geduldige Warten hat sich gelohnt: US-Popsängerin Madonna hat ihre Fans bei einem Auftritt in Köln begeistert. „Absolut fantastisch“, „Es war ein Erlebnis“ – hieß es in der Nacht zum Donnerstag in sozialen Medien nach Madonnas erstem Deutschland-Konzert ihrer Welttournee „The Celebration Tour“. Rund 16.

000 Fans feierten den Popstar am Mittwochabend in der fast ausverkauften Kölner Lanxess Arena. In der knapp zweieinhalbstündigen Show präsentierte Madonna zahlreiche ihrer großen Hits. So waren „Like A Prayer“, „Vogue“ sowie der Song „Holiday“ zu hören, mit dem ihr 1983 der internationale Durchbruch gelang. In den sozialen Netzwerken wurden danach viele Videos ihres spektakulären Auftritts geteilt. Mit ihrer „The Celebration Tour“ feiert die US-amerikanische Pop-Ikone gleich zwei Jubiläen: Zum einen ihren 6

