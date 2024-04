Mädchen in Supermarkt niedergestochen: Täter in psychiatrisches Krankenhaus gebracht

Ein Mädchen wird in einem Supermarkt im Allgäu niedergestochen. Der mutmaßliche Täter lässt sich widerstandslos festnehmen. Nun wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Nach der Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu hat ein Haftrichter einen Unterbringungshaftbefehl erlassen. Das teilten und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit.

Der 34-Jährige sei wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Der Mann, der die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, steht unter Verdacht, das Mädchen in demin Baden-Württemberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Laut Polizei war es ein unvermittelter Angriff. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich einer Sprecherin zufolge nicht. Die Vierjährige sei am Mittwochnachmittag mit ihrer Mutter in dem Discounter unterwegs gewese

Mädchen Supermarkt Niedergestochen Täter Psychiatrisches Krankenhaus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erkrath: Zwei Mädchen (17) auf Feldweg überfallen - Polizei sucht Täter mit PhantombildDer unbekannte Angreifer soll im Februar an einem Feldweg zwei 17-jährige Mädchen niedergestochen und schwer verletzt haben. Für Hinweise winkt eine Belohnung.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Horror-Tat in BaWü: Mann sticht in Supermarkt auf kleines Mädchen (4) einWas bedeuten die Kürzel in den verschiedenen Einsatzbereichen der Polizei? Im Video erklären wir einige der wichtigsten Abkürzungen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Horror-Tat in BaWü: Mann sticht in Supermarkt auf kleines Mädchen (4) einWas bedeuten die Kürzel in den verschiedenen Einsatzbereichen der Polizei? Im Video erklären wir einige der wichtigsten Abkürzungen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Mann greift vierjähriges Mädchen in Supermarkt mit Messer anEin 34-Jähriger greift ein vierjähriges Mädchen in Wangen im Allgäu mit einem Messer an. Der Mann wird festgenommen. Doch viele Fragen sind noch offen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Vierjähriges Mädchen in Supermarkt mit Messer attackiertEin vierjähriges Mädchen wurde in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Tathergang und das Motiv des Angreifers sind noch unklar.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Messerattacke auf vierjähriges Mädchen in SupermarktEin kleines Mädchen wird in einem Supermarkt Opfer einer Messerattacke. Ein Tatverdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen. Was spielte sich am Mittwoch in dem Discounter genau ab?

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »