Mädchen in Straßenbahn belästigt - Polizei sucht Zeugen

Am Morgen des 18. Januars stieg ein Mädchen im Grundschulalter in die Straßenbahn, welche von der Helmstedter Str. in Richtung Radeklint fuhr . In der mit zahlreichen Menschen besetzten Straßenbahn sei das Mädchen von dem bislang unbekannten Mann bedrängt worden. Ausweichversuche des Kindes seien von anderen Fahrgästen beobachtet worden. Eine bislang unbekannte Frau sei dem Mädchen zu Hilfe gekommen und habe den Tatverdächtigen weggeschubst.

Die Polizei ermittelt aufgrund des Anfangsverdachts einer Sexualstraftat und sucht nun nach den genannten Fahrgästen und weiteren Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person liefern können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.Leipziger Dreieck, Leipziger Straße, Brauhausberg Für den 3.

Mädchen Straßenbahn Belästigung Zeugen Polizei

