Macron ruft Netanyahu zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen auf

Israels Armee hat weitere Details zu einem Tunnel unter der Al-Schifa-Klinik im Gazastreifen veröffentlicht. Frankreichs Präsident Macron ruft Israel zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen auf.

Israel: Tunnel unter Klinik rund 55 Meter langHuthi-Rebellen drohen israelischen SchiffenWHO bestätigt Evakuierung von 31 SäuglingenIsrael: 59 Soldaten seit Beginn von Bodeneinsätzen in Gaza getötetUSA dementieren Bericht zu vorläufiger Feuerpause Macron ruft Netanyahu zum Schutz von Zivilisten auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu dazu aufgerufen, Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Macron habe Netanyahu an die absolute Notwendigkeit erinnert, zwischen Terroristen und der Bevölkerung zu unterscheiden, teilte der Élyséepalast im Anschluss an das Gespräch mit. Es habe zu viele zivile Verluste im Zusammenhang mit den laufenden militärischen Operationen im Gazastreifen gegebe





IKRK-Präsidentin ruft zur Beendigung des Leids der Zivilisten im Gazastreifen aufMirjana Spoljaric, die Präsidentin des IKRK, fordert eine sofortige Deeskalation des Konflikts im Nahen Osten und bezeichnet das Leid der Zivilisten im Gazastreifen als unerträglich. Saudi-Arabien verurteilt Israels Bodenoffensiven und sieht darin eine Bedrohung für die palästinensische Bevölkerung.

Israel-News: Armee fordert Zivilisten im Gazastreifen zur Flucht aufIsrael spricht von 'Kampfzone' +++ Erneute Zwischenfälle an Israels Nordgrenze +++ Die Lage im Nahost-Konflikt im stern-Newsblog.

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 11:53 Frankreich fordert Schutz von Zivilisten im Gazastreifen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Forderung nach Feuerpause zur Versorgung von Zivilisten im GazastreifenDie Außenminister der G7-Gruppe haben sich nach Beratungen in Tokio auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Nahostkrieg geeinigt.

Israels Armee: »Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen«Dank einer doppelten Staatsbürgerschaft konnten einige Menschen den Grenzübergang Rafah nach Ägypten überqueren. Sie berichten, wie schwer es ist, ihre Liebsten zurückzulassen.

