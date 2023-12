Die Trennung auf Zeit ist für manche die Rettung der Partnerschaft, anderen raubt sie die letzten Kraftreserven. Macht eine Beziehungspause Sinn? Können sehr unterschiedlich sein – aber meistens ist es doch der Wunsch nach Klarheit, die eine temporäre Trennung ans Licht befördern soll. Klarheit über die eigenen Gefühle, über den Lieblingsmenschen, über die eigene Perspektive, Bedürfnisse und Wünsche.

Eure gemeinsamen Abende lösen keine Freude mehr in dir aus? Du verbringst die Zeit viel lieber alleine oder mit Freund:innen anstatt mit deinem Schatz? Eine Trennung auf Zeit lässt dich herausfinden, ob du noch Gefühle für deine:n Partner:in hast und wenn du dir vorstellst, dass die Situation in fünf Jahren die gleiche wäre wie jetzt, willst du sofort Reißaus nehmen? Um herauszufinden, ob es sich gerade um eine schlechte Phase handelt oder die Realität tatsächlich widerspiegelt, kann eine Beziehungspause helfen. Sie bringt Klarheit, aber unter Umständen auch die Veränderung, die du brauchst





