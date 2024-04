Márquez: Der einzigartige Reiz des MotoGP-Sports

In Sepang beginnen die MotoGP-Helden am Montag mit dem ersten Test im Jahr 2016. Zuvor erklärte Honda -Star Marc Márquez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, was diesen Sport so einzigartig macht.Marc Márquez wurde in fünf Jahren viermal Weltmeister in drei Klassen, er ist der jüngste Königsklasse-Weltmeister aller Zeiten und einer der spektakulärsten Fahrer der aktuellen Generation.

Wayne Rainey sagte einmal, dass es unglaubliche Empfindungen auslöst, wenn man ein GP-Bike am Limit bewegt. Es würde regelrecht abhängig machen. Hast du auf deinem Bike ein ähnliches Gefühl? «Ja, vor allem, wenn man das Bike richtig spürt. Manchmal pusht man am Limit, aber man fühlt und versteht es nicht richtig. Doch wenn man das Limit fühlt und jede Bewegung der Räder spürt...

2015 hatte Márquez jedoch mit seiner RC213V zu kämpfen. Der erfolgsverwöhnte Spanier musste sechs Rennstürze verkraften und schaffte es nur auf WM-Rang 3. Was hat er aus dieser schwierigen Zeit gelernt? «Es war das erste Jahr, in dem ich mit dem Bike wirklich sehr große Probleme hatte. Zum ersten Mal musste ich meinen Fahrstil beträchtlich ändern. Ich musste das Gegenteil von dem tun, was mir meine Instinkte sagten. Das war sehr schwer.

Beim Sepang-Test soll sich nun zeigen, ob es Honda gelang, den 2015 noch zu aggressiven Motor der Honda, zu zähmen. Bei den Tests vor der Winterpause konnten Márquez und Pedrosa sich kein sicheres Urteil darüber bilden, da die neue Einheitselektronik Probleme machte.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Motogp Marc Márquez Honda Sport Motorradrennen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MotoGP (FP1): Marc Márquez an der SpitzeBereits das erste freie Training an der Algarve war bestens gewürzt. Die Fahrer schoben sich immer enger zusammen. Am Ende lag Marc Máquez auf Ducati vor Aprilia-Reiter Maverick Vinalés und KTM-Star Brad Binder.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

MotoGP-Liveticker Portimao: Der Sprint der Königsklasse jetzt liveDie MotoGP in Portugal im Liveticker +++ Wer gewinnt das Sprintrennen? +++ Bastianini vor Vinales und Martin auf Pole +++ Marquez nach Sturz Quali-Achter

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Raúl Fernandez wird in der kommenden Saison in der MotoGP-WM antretenKTM hat offiziell bestätigt, dass Raúl Fernandez in der kommenden Saison neben Remy Gardner bei KTM Tech3 Factory Racing die MotoGP-WM bestreiten wird. Der 19-jährige Spanier wechselt von der KTM GP Academy auf die KTM RC16 und hat bereits sein Talent in der Moto2-WM unter Beweis gestellt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Pedro Acosta: Der schnellste Aufsteiger in der MotoGPPedro Acosta gehört zu den schnellsten Startern in der MotoGP und hat die Chance, sich in den illustren Kreis der Fahrer einzuschreiben, die weniger als 10 Rennen bis zu ihrem ersten Sieg gebraucht haben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Der Jugendwahn greift in der MotoGP-Klasse um sichDie HRC-Bosse wollen Fabio Quartararo schnellstmöglich in der Königsklasse platzieren. Muss Jack Miller seinen Platz schon bald räumen?

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »