M&G beruft Kathy Ryan für neuen Posten des Chief Sustainability Officer

Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Ryan wird ab dem 13. November für die Nachhaltigkeitsstrategie von M&G verantwortlich zeichnen und das Thema im gesamten Unternehmen verankern. ...

Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability Fonds: 09/2023-Bericht, Wertrückgang von 1,71%Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A Fonds (ISIN DE000A1J16Y5/ WKN A1J16Y) strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Weiterlesen ⮕

Turner Prize 2022 für Bildhauerin Veronica RyanGroße Ehre für Veronica Ryan Die Bildhauerin erhält den diesjährigen Turner Prize. Die Jury ehrte ihre Arbeiten, die sich unter anderem mit dem Leben von Einwanderern aus den ehemaligen britischen Kolonien beschäftigen. Weiterlesen ⮕

Meg Ryan: Sie erklärt ihre lange Schauspiel-AuszeitNach acht Jahren Pause kehrt Meg Ryan auf die Leinwand zurück. Nun erklärt sie den Grund für ihre lange Auszeit. Weiterlesen ⮕

