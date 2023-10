Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc: Net Asset Value(s)

Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (UESG LN) 30-Oct-2023 / 09:13 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------ Net Asset Value(s) FUND: Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc DEALING DATE: 27-Oct-2023 NAV PER SHARE: USD: 32.

=------------------------------------------------------------------------ ISIN: LU1792117696 Category Code: NAV TIDM: UESG LN Sequence No.: 281272 EQS News ID: 1760077 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------ Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.

