LVMH-Aktie: Short-Gewinne sichern?

Die LVMH-Aktie hat in den letzten Tagen eine Korrektur erfahren. Nachdem sie ein Hoch knapp über der 880-EUR-Marke erreicht hatte, gingen die Bären in der Überzahl. Aktuell liegt der Kurs knapp unter 820 EUR, wo der EMA50 im Tageschart als Unterstützung verläuft.

Es wird empfohlen, Short-Gewinne zu sichern oder einen Stopp bei rund 842,80 EUR zu setzen.

