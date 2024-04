Luxusauto zerstört: DJ und Model sterben in Ferrari

Ein Luxusauto zerstört, zwei Leben ausgelöscht: Ein DJ und ein Model sterben in einem Ferrari . Zur Unfall ursache gibt es eine erste Vermutung. Santhià – In Norditalien hat ein Horror- Unfall für Entsetzen gesorgt. Ein weißer Ferrari wurde auf einer Autobahn nahe einem Tunnel in zwei Teile zerrissen, beide Insassen starben. Das Luxusfahrzeug mit Schweizer Kennzeichen ging nach dem Crash in Flammen auf und wurde stark beschädigt.

Der vordere Teil des Wracks brannte vollständig aus und war kaum noch zu erkennen. Am Sonntagmorgen (31. März) verbrannten die zwei Todesopfer im vorderen Teil des zerstörten Fahrzeugs auf der Autobahn E25 zwischen Ivrea und Santhià im Piemont. Einer der Verstorbenen soll ein DJ aus der Schweiz gewesen sein. Seine Beifahrerin war offenbar ein Model aus der Ukraine, eine offizielle Bestätigung steht noch au

Luxusauto DJ Model Ferrari Unfall Norditalien

