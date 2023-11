Luxus-SUV Gravity: Lucids neues Hochleistungsfahrzeug

Vorgestellt: das Luxus-SUV Gravity. Die neue Baureihe sei ein „Hochleistungsfahrzeug“ mit Platz für bis zu sieben Erwachsene sowie deren Gepäck und verfüge über eine Reichweite von voraussichtlich über 700 Kilometern. „Der SUV Gravity ist ein bedeutender Meilenstein für Lucids weltweit führende Technologie und unser außergewöhnliches Design.

Auf die Kunden wartet eine noch nie dagewesene Kombination aus Platz und Manövrierfähigkeit, Luxus und Vielseitigkeit, die allesamt intelligent kombiniert in einem einzigen bemerkenswerten Fahrzeug mit dem Fahrgefühl und der Reichweite eines echten Lucid integriert sind“, so Firmen- und Technologiechef Peter Rawlinson. Lucid betont den Fokus auf Effizienz nicht nur beim Antrieb, sondern auch bei der Aerodynamik mit einem cw-Wert von 0,243. Das Ergebnis sei ein Elektro-SUV, das mit einem im Vergleich zu einigen Mitbewerbern in diesem Segment mit einem nur etwa halb so großen Batteriepaket auskomme und dennoch eine Reichweite von über 700 Kilometern erzielen könn





