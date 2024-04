Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette schließt Berliner Standort früher als erwartet

Das französische Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette wird seinen Standort in Berlin bereits Ende Juli für Kundinnen und Kunden schließen und damit einige Monate früher als bisher bekannt. Das bestätigte eine Sprecherin des Konzerns auf Anfrage am Donnerstagabend. Zuvor hatte die"B.Z." berichtet. Das Geschäft schließe am 31. Juli, damit es bis zum Ende des Jahres wie angekündigt an den Eigentümer übergeben werden könne, teilte die Sprecherin mit.

Dem Medienbericht zufolge waren die Beschäftigten am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung über die Schließung informiert worden. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage dazu nicht. Galeries Lafayette hatte im Oktober vergangenen Jahres angekündigt, die einzige Filiale in Deutschland an der Berliner Friedrichstraße Ende 2024 zu schließen. Der Mietvertrag mit dem Immobilieneigentümer Tishman Speyer werde nicht verlängert, hieß es. 190 Beschäftigte sind betroffe

Galeries Lafayette Berlin Luxus-Kaufhaus Schließung Mitarbeiter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Galeries Lafayette in der Berliner Friedrichstraße schließen schon früherEigentlich läuft der Mietvertrag des Kaufhauses in der Friedrichstraße bis zum 31. Dezember. Doch jetzt ist früher Schluss als gedacht.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Galeries Lafayette schließt bereits Ende JuliDass das Kaufhaus auf der Friedrichstraße in Berlin schließen soll, ist bereits bekannt. Nun wurde verkündet, dass es bereits im Sommer so weit sein wird.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Galeries Lafayette schließt bereits Ende JuliDas französische Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette wird seinen Standort in Berlin bereits Ende Juli für Kundinnen und Kunden schließen und damit einige Monate früher als bisher bekannt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kaufhaus: Insolvenzverfahren für Galeria Karstadt Kaufhof eröffnetDas Insolvenzverfahren für Galeria Karstadt Kaufhof wurde Montag eröffnet. Von den 92 Filialen sollen über 60 durch einen neuen Eigentümer gerettet werden.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Benkos Privatstiftung insolvent: Immer mehr Details werden bekanntDer schillernde Unternehmer und vormalige Kaufhaus-König hat offenkundig immer mehr Probleme.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cash und Raus Düsseldorf: Warum das Kaufhaus an der Herzogstraße schließtDie Filiale von „Cash und Raus“ an der Herzogstraße ist die größte in Düsseldorf – und bald Geschichte. Ein Grund: die Bundespolitik.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »