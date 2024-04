Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Das war im August 2007. Wir haben mit Hertha 3:1 gegen denlocker beantworten. Über Ostern hatte ich mit ihm telefoniert, kurz nachdem er über seinen aktuellen Verein, den Schweizer Meister Young Boyswar enorm. „Als Musterbeispiel für Vereinstreue wird er in die Geschichtsbücher eingehen“, heißt es bei den Young Boys. Mit den Bernern will Lustenberger im Mai als „Captain“ zum vierten Mal das Schweizer Championat feiern.

„Ich möchte unbedingt als Meister abtreten“, sagte er am Telefon. In der Berner Zeitung hieß es: „Als er in der Kabine das Wort ergriff, um seinen baldigen Abschied zu verkünden, pochte sein Herz!“ Der Entschluss sei ihm nicht leichtgefallen, erzählte Lustenberger, der einst in Berlin und auch in Bern als Kapitän agierte, was neben seinen fußballerischen Fähigkeiten für seine menschlichen Qualitäten sprich

