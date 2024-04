Luke Mockridge spricht über seinen früheren Umgang mit Frauen

Der Comedian Luke Mockridge (35) hat in einem „Stern“-Interview über seinen früheren Umgang mit Frauen gesprochen und seine Sicht auf einen langen Shitstorm in den sozialen Medien geschildert. „Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen“, räumte Mockridge in dem Gespräch ein. „Für mein Fehlverhalten kann ich Verantwortung übernehmen und sagen: Ich war ein Arschloch, und das tut mir leid.“ Er habe „schon früh ein sehr aufreißerisches Nachtleben geführt“, berichtete Mockridge.

„Ich wollte genauso hart feiern wie andere, die nicht berühmt sind, wollte saufen, über die Stränge schlagen, Waschbecken aus der Wand reißen und vom DJ-Pult in die Menge springen.“ Er komme „aus einer Generation, in der das noch Heldenstorys waren, wenn man „gestern noch eine geklärt hat“. Da gab es High fives und Schulterklopfen. Aus heutiger Sicht: spätpubertär. Uncool.“ Er wolle nicht bestreiten, „dass ich ein exzessives Partyleben geführt hab

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Luke Mockridge spricht über seinen Umgang mit FrauenDer Comedian Luke Mockridge (35) hat in einem 'Stern'-Interview über seinen früheren Umgang mit Frauen gesprochen und seine Sicht auf einen langen Shitstorm in den sozialen Medien geschildert.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Komiker Luke Mockridge spricht über seinen Umgang mit FrauenKomiker Luke Mockridge äußert sich in einem Interview über seinen früheren Umgang mit Frauen und schildert seine Sicht auf den Shitstorm in den sozialen Medien. Er gibt zu, ein Arschloch gewesen zu sein und bedauert sein Fehlverhalten. Mockridge beschreibt sein exzessives Partyleben und den Wunsch, wie andere hart zu feiern.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Comedian Luke Mockridge (35): Ich wollte Waschbecken aus der Wand reißenLuke Mockridge (35) war einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Bis er sich 2021 aus dem Fernsehen zurückzog. Jetzt spricht er im „Stern“ über sein ausschweifendes Partyleben und seinen Umgang mit Frauen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Luke Mockridge über Vorwürfe gegen ihn: 'Da war nichts Gewalttätiges'Mehr als zwei Jahre war Comedian Luke Mockridge nach Vergewaltigungsvorwürfen nahezu völlig aus dem Rampenlicht verschwunden. Mit dem stern hat er nun übe...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nach Shitstorm: Luke Mockridge litt unter SuizidgedankenSeine Ex zeigte Luke Mockridge wegen versuchter Vergewaltigung an – ein darauffolgender Shitstorm führte bei dem Komiker zu Suizidgedanken.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Exklusiv: Luke Mockridge über den Vergewaltigungsvorwurf und die FolgenLuke Mockridge war einer der erfolgreichsten deutschen Comedians. Dann wurde ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Ein Gespräch über seinen Rückzug aus der Öffe...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »