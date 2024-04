Lukaschenko betont Friedfertigkeit, bereitet sich aber auf Krieg vor

Der autoritäre belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko betont bei einem Besuch in der Grenzstadt Grodno im Dreiländereck mit Polen und Litauen die Friedfertigkeit seines Landes. 'Wir müssen niemandem drohen. Wir wollen kein fremdes Gebiet', sagt er nach Angaben seines Präsidialamtes. 'Glauben sie niemandem, dass wir kämpfen wollen!', fordert Lukaschenko die Anwesenden bei der Grundsteinlegung für ein Krankenhaus auf. Zugleich sagt er: 'Wir bereiten uns auf Krieg vor, das sage ich offen.

' Belarus statte seine Streitkräfte für den Fall aus, dass es angegriffen werde. Die NATO- und EU-Mitglieder Polen und Litauen schienen sich auf Krieg vorzubereiten, indem sie Schützengräben und Panzersperren bauten und Angriffswaffen anschafften, behauptet Lukaschenko. Den Einwohnern von Grodno, das zwischen den beiden Weltkriegen polnisch war, sagt Lukaschenko: 'Ihr gehört zu uns. Wir werden Euch niemandem abtreten.' Die Behauptungen Lukaschenkos entbehren allerdings jeder Grundlag

