Lukas Tulovic (KTM/27.): Um 3,1 Sekunden gesteigert

Der deutsche Moto2-WM-Rookie Lukas Tulovic hat die Erfahrungen des ersten Testtags in Katar gut verarbeitet. Der 18-jährige WM-Neuling machte am Samstag deutliche Fortschritte, die äusseren Bedingungen waren auch deutlich besser. Bei weniger Wind als am Vortag setzte der Kiefer Racing-KTM-Pilot Lukas Tulovic ungleich befreiter und entspannter sein Testprogramm fort.

Tulovic gelangen auf Anhieb deutlich schnellere Rundenzeiten als in den Freitag-Sessions. Zudem klappte beim Ebersbacher mit Einbruch der Dunkelheit die Umstellung für das Fahren unter Flutlicht besser.

Lukas Tulovic drehte am Samstag 47 Runden und steigerte sich auf 2:01,302 min und Platz 27. Am ersten Abend war er mit 2:04,405 auf Rang 31 gestrandet. Der KTM-Pilot fuhr als am Day 2 um satte 3,103 sec schneller. headtopics.com

«Ich bin mit diesen Fortschritten natürlich sehr zufrieden. Es hat tatsächlich geholfen, die gestrigen Erfahrungen in Ruhe zu verarbeiten und das Ganze zu überschlafen. Bereits in der ersten Session am Nachmittag lief es heute auf Anhieb besser. Ich habe mich sofort viel wohler mit dieser Strecke gefühlt und ständig grosse Sprünge vorwärts gemacht. Im Vergleich zu gestern hat es dann auch am Abend viel besser geklappt», erzählte der Neuling.

«Ich habe deutlich gemerkt, wie ich mich Stück für Stück an das Flutlicht gewöhne und wie ich nun mit dieser Situation umgehen muss. Am Ende des zweiten Abends weiß ich nun, woran ich an mir selbst arbeiten muss, um die nächsten Schritte zu machen. Natürlich gibt es auch am Motorrad noch ein paar Kleinigkeiten zu ändern, aber generell sind wir auf einem guten Weg. Das zeigt auch die Zeitenliste. headtopics.com

